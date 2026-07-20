Нестор Шуфрич , сын известного пророссийского политика, попал в резервную роту 241-й отдельной бригады ТрО, но ушел в отпуск и так и не вернулся. Его разместили в лучших условиях, чем остальных, выдали телефон, а на занятия он приходил по собственному усмотрению.

Об этом в своей колонке пишет журналист Экономической правды Дмитрий Рясный.

В публикации говорится, что Шуфрич-младший почему-то оказался не в общей казарме для мобилизованных, а поселился в комнате отдыха администрации. По словам журналиста, там у него была собственная односпальная кровать и всё необходимое для комфортного сна.

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Рясный отмечает, что телефоны у всех принудительно мобилизованных отбирали сразу по прибытии, но у Шуфрича он почему-то остался при себе. Мужчина сидел в общем коридоре под камерами видеонаблюдения и общался по телефону сколько хотел.

Журналист говорит, что впоследствии всем выдали форму. Однако плиты и шлем Шуфричу передали свои — керамические.

Кроме того, Рясный отмечает, что мужчина охотно рассказывал, кто он, как сюда попал и как он и его семья недовольны преследованием его отца.

По словам Шуфрича, у него была бронь, которую он должен был вот-вот продлить. Однако его остановили сотрудники Печерского районного ТЦК, доставили на экспресс-медкомиссию, а затем привезли в резервную роту 241-й бригады.

Шуфрич-младший рассказал, что ехал к девушке, а у подъезда его задержали сотрудники Печерского ТЦК. Он говорил о том, как один его приятель накануне заплатил «двадцатку», чтобы выйти, и что он сам тоже мог бы так поступить, но он человек принципиальный. Также он рассказывал о Закарпатье, откуда родом, и о своем брате, который воюет и занимается дронами.

Впоследствии Нестору Шуфричу оформили отпуск «по семейным обстоятельствам». Из него он в роту к моменту написания текста так и не вернулся.

Нестор Шуфрич-младший — один из сыновей пророссийского депутата Нестора Шуфрича, которому украинские правоохранители предъявили несколько подозрений.

15 сентября 2023 года СБУ пришла с обысками к Шуфричу-старшему. У него дома нашли георгиевские ленты, медали, кители вооруженных сил РФ, а также «документ» с подписью Виктора Медведчука. В нем речь шла об «автономии» для Донецкой и Луганской областей.

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Нестору Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене, а Печерский районный суд отправил его под арест без права внесения залога.

По информации журналиста Юрия Бутусова, Шуфрич является фигурантом дела о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ, экс-нардепом и заместителем секретаря СНБО в 2010—2013 годах Владимиром Сивковичем. СБУ подтвердила сотрудничество Шуфрича с Сивковичем.

В феврале 2024 года Шуфричу сообщили о подозрении в финансировании Росгвардии в оккупированном Крыму.

8 января 2026 года Киевский апелляционный суд разрешил Шуфричу выйти из СИЗО под залог в 33 млн 280 тыс. грн.

11 марта Шевченковский районный суд продлил Шуфричу срок содержания под стражей на 60 дней. Ожидалось, что он будет находиться в СИЗО до 9 мая. Однако 16 апреля суд освободил Шуфрича из-под стражи и назначил ему круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения.