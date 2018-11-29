Военное положение - не помеха. От чего будет зависеть дальнейшее сотрудничество МВФ с Украиной

В рамках сотрудничества с МВФ в следующем году возможно очередное повышение цены на газ

Государственный бюджет на следующий год соответствует параметрам, которые согласовывала Украина с МВФ. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Об этом после разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард написал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко. Президент подчеркнул, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ.

Это подтвердила в своем заявлении и Кристин Лагард. Текст сообщения обнародован на сайте Фонда. Кристин Лагард отметила, что МВФ исследовал возможную техническую помощь Украине, чтобы укрепить налоговую администрацию. Помощь должна также способствовать тому, чтобы налоговая система была более благоприятной для роста экономики и одновременно обеспечивала долговую устойчивость.

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В Международном валютном фонде ожидают, что украинская власть завершит все предыдущие действия до 10 декабря. И в ближайшее время после этого будет созвано заседание Исполнительного совета для обсуждения соглашения stand-by.

О новом соглашении между Украиной и МВФ

19 октября Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) на $3,9 млрд, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF). Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

МВФ будет рекомендовать увеличить объемы налоговых поступлений в государственный бюджет

Сейчас Украина сотрудничает с МВФ по программе EFF, которая была утверждена в марте 2015 года и заканчивается в марте 2019 года. Программой было предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года. Всего по программе EFF Украина получила $7,7 млрд.

От чего будет зависеть дальнейшее сотрудничество с МВФ

Дальнейшее сотрудничество с МВФ будет зависеть, в том числе, от того, будет ли военная интервенция со стороны России, которая в последствии станет продолжением военного положения, прокомментировал заместитель главы бюджетного комитета Виктор Кривенко.

Одним из условий МВФ было повышение тарифов на газ. По мнению депутата, следовало бы дифференцировать цены на рынке газа. А предоставление субсидий трети населения - это неэффективный подход, считает он. Весомым фактором станет и выплата Украиной долгов в следующем году.

Требование повышения налогов

Налоговая реформа для Украины, которую может предлагать Международный валютный фонд, может рекомендовать увеличить объемы средств, которые поступают в государственный бюджет именно от налогов, заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Евгений Олейников.

Он отметил, что МВФ уже неоднократно продвигал налоговые рекомендации для Украины в своих меморандумах. Техническая помощь в налоговом реформировании предусматривать приезд в Украину советников и участие в учебных программах. Впрочем, Олейников считает, что налоговые реформы, которые делал МВФ, не были успешными.

Олейников добавил, что в рамках сотрудничества с МВФ в следующем году возможно очередное повышение цены на газ. Появится также вопрос полноценного запуска Антикоррупционного суда.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что утверждение государственного бюджета, повышение тарифов на отопление с учетом рыночных изменений и субсидирование населения с низкими доходами остаются начальными условиями для получения транша. Первые поступления от МВФ могут поступить уже в декабре этого года, прогнозирует премьер-министр Украины Владимира Гройсман.