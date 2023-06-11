Силы обороны освободили село Нескучное в Донецкой области

11 июня, 19:03
Поделиться:
Бойцы батальона АРЕЙ (Фото:Скриншот видео 7-й окремий батальйон АРЕЙ УДА / Facebook)

Бойцы батальона АРЕЙ (Фото:Скриншот видео 7-й окремий батальйон АРЕЙ УДА / Facebook)

Силы обороны 10 июня освободили село Нескучное Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщили бойцы 7-го отдельного батальона АРЕЙ Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ, которые участвовали в освобождении села.

Видео дня

Официально в Генштабе пока не комментировали эту информацию.

11 июня стало известно, что Силы обороны освободили населенный пункт Благодатное. В ходе операции по деоккупации ВСУ удалось взять в плен шесть российских военных.

Читайте также:
Планы провалились. В Бахмуте за каждые захваченные 48 сантиметров Россия теряла одного солдата — Минобороны Великобритании

Ранее в ISW, ссылаясь на открытые данные, сообщили, что украинские силы достигли локальных успехов на западе Запорожской области во время контратак на юго-запад и юго-восток от Орехова.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X