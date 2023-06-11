Силы обороны освободили село Нескучное в Донецкой области
Бойцы батальона АРЕЙ (Фото:Скриншот видео 7-й окремий батальйон АРЕЙ УДА / Facebook)
Силы обороны 10 июня освободили село Нескучное Волновахского района Донецкой области.
Об этом сообщили бойцы 7-го отдельного батальона АРЕЙ Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ, которые участвовали в освобождении села.
Официально в Генштабе пока не комментировали эту информацию.
11 июня стало известно, что Силы обороны освободили населенный пункт Благодатное. В ходе операции по деоккупации ВСУ удалось взять в плен шесть российских военных.
Ранее в ISW, ссылаясь на открытые данные, сообщили, что украинские силы достигли локальных успехов на западе Запорожской области во время контратак на юго-запад и юго-восток от Орехова.