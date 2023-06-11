Силы обороны освободили село Нескучное в Донецкой области 11 июня, 19:03 Бойцы батальона АРЕЙ (Фото:Скриншот видео 7-й окремий батальйон АРЕЙ УДА / Facebook)

Силы обороны 10 июня освободили село Нескучное Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщили бойцы 7-го отдельного батальона АРЕЙ Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ, которые участвовали в освобождении села.

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Официально в Генштабе пока не комментировали эту информацию.

11 июня стало известно, что Силы обороны освободили населенный пункт Благодатное. В ходе операции по деоккупации ВСУ удалось взять в плен шесть российских военных.

Ранее в ISW, ссылаясь на открытые данные, сообщили, что украинские силы достигли локальных успехов на западе Запорожской области во время контратак на юго-запад и юго-восток от Орехова.