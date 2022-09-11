Удар РФ по критической инфраструктуре. Несколько регионов Украины остались без света (обновлено)

11 сентября, 20:45
Поделиться:
Во многих районах Харькова в результате удара РФ по критической инфраструктуре пропал свет (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Во многих районах Харькова в результате удара РФ по критической инфраструктуре пропал свет (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В ряде регионов Украины во время воздушной тревоги в воскресенье вечером, 11 сентября, местами исчез свет. В Дергачевском городском совете обесточивание общины объяснили ударом российских оккупантов по объекту критической инфраструктуры в Харьковской области.

Обновлено в 22:15. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях полностью возобновили электроснабжение. Россия двумя ракетами атаковала объекты критической инфраструктуры под Харьковом. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о прямых ударах оккупантов по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5.


Видео дня

Мэр Первомайского Николай Бакшеев заявил, что в результате атаки РФ полностью обесточена вся Харьковская область. По его словам, Харьковоблэнерго работает над восстановлением электроснабжения.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил об ударе по инфраструктуре города — во многих районах исчез свет. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

«По этой же причине в тех же районах нет воды — не работают насосы. Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности — в Харьковской области», — написал Терехов.

Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что на местах попаданий возникли пожары, спасатели уже локализуют возгорание.

О падении напряжения в сети в Сумской области сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. Он призвал жителей выключить электроприборы и другую бытовую технику.

«Электросистема области остается нестабильной из-за разрушений в результате вражеских бомбардировок в марте», — написал Живицкий.

По его словам, возможны удары россиян по объектам энергообеспечения Украины.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин заявил, что свет и водоснабжение в области скоро восстановят. Во время воздушной тревоги над Кременчугским районом сбили российские ракеты.

В Днепропетровской области некоторые города и громады тоже остались без света. Глава ОВА Валентин Резниченко заявил об ударе по энергетической инфраструктуре

«Уже работают все службы. Восстановим все с максимально возможной скоростью», — говорится в его Telegram.

Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Полтавская область Харьковская область Инфраструктура Харьков Сумская область Днепропетровская область Ракетные удары Свет Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X