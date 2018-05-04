Несезон 2018. В соцсетях опубликовали фото разрушенных пляжей оккупированного РФ Крыма

Пользователи соцсетей опубликовали фото из оккупированного РФ Крыма, демонстрирующие плачевное состояние местных пляжей накануне сезона 2018.
В частности, в Севастополе под видом "противооползневых работ" оккупационные власти вывозят песок с известного "дикого" пляжа Немецкая балка.
По словам местных жителей, там обустроили карьер, на котором добывают материалы для строительных работ.
Тем временем в Николаевке из-за игнорирования местными "чиновниками" необходимости берегоукрепления разрушилась центральная лестница, в результате чего добираться до воды приходится по ее обломкам.
Николаевка— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 3 мая 2018 г.
готовность к несезону 2018 абсолютная pic.twitter.com/g6BDMlhIPD
Николаевка— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 3 мая 2018 г.
Будь готов !
Зачем?
несезон 2018 pic.twitter.com/2L6gKCj6Ln
Не лучше обстоят дела и на других пляжах незаконно аннексированного Россией полуострова.
Никита— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 3 мая 2018 г.
Надеюсь,все 6-8 млн русо туристо одновременно посетят этот пирс pic.twitter.com/ncKwemPFGu
Алушта— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 2 мая 2018 г.
Как отдохнули?
"Лежишь себе,отдыхаешь и тут на тебе,фонтан из собранных фекалий всех жителей данного города." pic.twitter.com/OMoJD2Cqay
Ранее сообщалось, что активисты сравнили заполненность пляжей в Одессе и оккупированном Крыму.
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