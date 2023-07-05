В случае несчастного случая. Как подать онлайн заявление на страховые выплаты 5 июля, 08:35 Как подать онлайн заявление на страховые выплаты (Фото:pfu.gov.ua)

Подать заявления на страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием можно дистанционно.

Об этом сообщают в ГУ Пенсионного фонда в Донецкой области.

Выберите тип заявления и добавьте копии документов

С недавних пор подать заявления на назначение, перерасчет или продление страховой выплаты пострадавшие на производстве и члены их семей могут через веб-портал электронных услуг ПФУ.

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Для подачи заявления необходимо:

1. Авторизоваться на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

2. Зайти в раздел «Заявление на страховую выплату».

3. Выбрать один из типов заявлений:

— заявление о назначении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием) — для получения одноразовой, ежемесячной страховой выплаты, в случае перевода на более легкую, нижеоплачиваемую работу;

— заявление о перерасчете страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием) — подается в случае процента потери трудоспособности;

— заявление о продлении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием) — в случае продления с тем же процентом утраты трудоспособности;

— заявление о назначении страховой выплаты в связи со смертью кормильца — единовременного пособия семье погибшего, единовременной страховой выплаты каждому лицу, имеющему право на выплату, ежемесячной страховой выплаты лицам, имеющим на нее право в случае смерти потерпевшего;

— заявление о перерасчете страховой выплаты в связи со смертью кормильца — подается в случае изменения состава семьи умершего кормильца;

— заявление о продлении страховой выплаты в связи со смертью кормильца — продление выплаты по потере кормильца;

— заявление о возмещении расходов на погребение потерпевшего и связанных с этим ритуальных услуг — помощь на погребение;

— заявление об осуществлении страховой выплаты — для возобновления/прекращения или перевода выплаты по новому месту жительства и выплаты недополученной страховой выплаты;

— заявление о компенсации расходов — для возмещения потерпевшему, который стал лицом с инвалидностью, расходов на проезд к месту лечения и/или реабилитации и в обратном направлении, а также на жилье и проезд лицу, которое сопровождает потерпевшего на лечение/реабилитацию.

4. Выбрать (при необходимости) способ информирования по этапам обработки заявления.

5. Добавить сканированные копии документов:

— паспорта;

— справки о присвоении идентификационного номера;

— справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии);

— справки о зарплате (доход) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию;

— акта Н-1 (акт расследования несчастного случая) или акта П-4 (акт расследования профессионального заболевания);

— выписки из акта осмотра МСЭК;

— протокола заседания комиссии по вопросам охраны труда предприятия, если есть вина потерпевшего;

— трудовой книжки;

— справки об открытом счете в банке;

— других документов в зависимости от причины обращения, в связи с которой подается заявление на выплату.

6. Сформировать и просмотреть печатный вид заявления.

7. Подписать сформированные документы КЭП и отправить их в орган ПФУ.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины запустили в работу механизм добровольных страховых взносов, благодаря которому украинцы смогут покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличения ее размера.