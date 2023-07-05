В случае несчастного случая. Как подать онлайн заявление на страховые выплаты
Как подать онлайн заявление на страховые выплаты (Фото:pfu.gov.ua)
Подать заявления на страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием можно дистанционно.
Об этом сообщают в ГУ Пенсионного фонда в Донецкой области.
Выберите тип заявления и добавьте копии документов
С недавних пор подать заявления на назначение, перерасчет или продление страховой выплаты пострадавшие на производстве и члены их семей могут через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Для подачи заявления необходимо:
1. Авторизоваться на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
2. Зайти в раздел «Заявление на страховую выплату».
3. Выбрать один из типов заявлений:
— заявление о назначении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием) — для получения одноразовой, ежемесячной страховой выплаты, в случае перевода на более легкую, нижеоплачиваемую работу;
— заявление о перерасчете страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием) — подается в случае процента потери трудоспособности;
— заявление о продлении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием) — в случае продления с тем же процентом утраты трудоспособности;
— заявление о назначении страховой выплаты в связи со смертью кормильца — единовременного пособия семье погибшего, единовременной страховой выплаты каждому лицу, имеющему право на выплату, ежемесячной страховой выплаты лицам, имеющим на нее право в случае смерти потерпевшего;
— заявление о перерасчете страховой выплаты в связи со смертью кормильца — подается в случае изменения состава семьи умершего кормильца;
— заявление о продлении страховой выплаты в связи со смертью кормильца — продление выплаты по потере кормильца;
— заявление о возмещении расходов на погребение потерпевшего и связанных с этим ритуальных услуг — помощь на погребение;
— заявление об осуществлении страховой выплаты — для возобновления/прекращения или перевода выплаты по новому месту жительства и выплаты недополученной страховой выплаты;
— заявление о компенсации расходов — для возмещения потерпевшему, который стал лицом с инвалидностью, расходов на проезд к месту лечения и/или реабилитации и в обратном направлении, а также на жилье и проезд лицу, которое сопровождает потерпевшего на лечение/реабилитацию.
4. Выбрать (при необходимости) способ информирования по этапам обработки заявления.
5. Добавить сканированные копии документов:
— паспорта;
— справки о присвоении идентификационного номера;
— справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии);
— справки о зарплате (доход) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию;
— акта Н-1 (акт расследования несчастного случая) или акта П-4 (акт расследования профессионального заболевания);
— выписки из акта осмотра МСЭК;
— протокола заседания комиссии по вопросам охраны труда предприятия, если есть вина потерпевшего;
— трудовой книжки;
— справки об открытом счете в банке;
— других документов в зависимости от причины обращения, в связи с которой подается заявление на выплату.
6. Сформировать и просмотреть печатный вид заявления.
7. Подписать сформированные документы КЭП и отправить их в орган ПФУ.
Напомним, в Пенсионном фонде Украины запустили в работу механизм добровольных страховых взносов, благодаря которому украинцы смогут покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличения ее размера.