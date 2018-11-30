Нерастаможенные евробляхи. Как быстро избавиться от автомобиля

Если у владельца нет средств на растаможку, он может сдать автомобиль на запчасти

Владельцы так называемых евроблях, которые не могут заплатить налог за растаможку, ищут способы, как избавиться от своих автомобилей. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Автодонорство

Продать автомобиль на еврономерах стало сложнее. В Украине начинает действовать новый тип ответственности за передачу авто в пользование лицу, которое не ввозило его в Украину.

Также заработает система обмена информацией между фискальными органами, Государственной пограничной службой и Национальной полицией, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Полиция теперь сможет в автоматическом режиме проверять, когда и кем ввезен автомобиль с иностранными номерами. Когда заработает система обмена информацией - пока неизвестно, добавил Алексей Билошицкий.

Смотрите также

Автодонорство - это сдача машин на запчасти.

Проблема - найти владельца

Владельцы авто на еврономерах активно ищут способы, как продать авто. Один из них, наиболее реальный - это уехать в Польшу и продать машину там, отметил владелец машины с иностранной регистрацией Денис.

Смотрите также

По его словам, свой автомобиль он купил за 3 тис. долларов, а растаможка будет стоить почти столько же. Однако одна из основных проблем для украинцев-евробляхеров - это найти человека, который является владельцем авто по паспорту, добавил Денис.

Страны ЕС, которые граничат с Украиной, знают ситуацию, поэтому особого желания покупать авто назад нет. Или же они будут делать это почти за бесценок, добавил владелец машины с иностранной регистрацией Денис.

Сдать на запчасти

Чтобы потерять как можно меньше средств из-за авто с иностранной регистрацией, прежде всего нужно подсчитать возможные варианты сбыта авто, рассказал ведущий программы на Радио НВ Едем дальше Виктор Стельмах. По его словам, наиболее популярное решение, если у владельца нет средств на растаможку, можно сдать его на запчасти. Также есть вариант автодонорства, добавил Виктор Стельмах.

Смотрите также

Сейчас все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска и ранее перекрытые участниками акции на автомобилях с иностранной регистрацией, полностью разблокированы. Участники акций блокировали пути к пунктам пропуска на участке западной границы. Одновременно они блокировали около десяти пунктов пропуска на государственной границе, что привело к заторам и значительно усложнило пересечение границы участниками международного движения.