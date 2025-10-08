На Западе насчитали не три, а четыре версии крылатой ракеты Нептун: Defense Express ответил, действительно ли это так
Предположение о существовании еще и версии Нептун-МД довольно дискуссионное (Фото: Скриншот видео / zbroyaua / Instagram)
После появления новой модификации украинской крылатой ракеты Нептун, которую неофициально назвали «Пузатым Нептуном» из-за заметных топливных баков, появились предположения, что это уже не третья, а четвертая версия ракеты, пишет издание Defense Express.
Эксперт H. I. Sutton обнародовал свое видение развития семейства Нептунов. По его словам, первая известная версия — это Р-360, созданная еще до 2021 года. Следующей стала удлиненная модификация Нептун-МД, которую впервые, по словам эксперта, показали в июне 2024 года. В августе 2025-го появился Длинный Нептун, а теперь к нему добавилась самая новая версия — «Пузатый Нептун».
В то же время эксперты Defense Express сомневаются в этой теории. Они отметили, что ракета, которую называют Нептун-МД, на самом деле изображена на фото, сделанном не в 2024 году, как утверждается, а гораздо раньше — примерно в 2019—2020 годах. Это обычная Р-360, которую тогда показывали на выставках.
Кроме того, специалисты отмечают, что эксперт неправильно указал индекс так называемого «Пузатого Нептуна». Маркировка РК-360Л (вероятно, Р-360Л) принадлежит другой модификации — Длинному Нептуну или Нептуну-Д, технические характеристики которого уже были обнародованы.
На видео с выставки в Киеве, где демонстрировали эту модель, видно ракету с удлиненным корпусом переменного диаметра и без дополнительных топливных баков.
Эксперты предполагают, что у Длинного Нептуна двигатель и хвостовая часть ракеты остались без изменений. Изменения коснулись лишь центральной части корпуса, диаметр которой увеличился с примерно 0,38 до 0,5 метра.
Итак, сейчас вероятно существует три версии украинской крылатой ракеты: Р-360 с дальностью до 280 км, Р-360Л (Нептун-Д или Длинный Нептун) с дальностью около 1000 км, и промежуточный вариант — «Пузатый Нептун» с конформными баками и дальностью примерно 500 км.
По латинизированной системе обозначений эти версии могут обозначаться как R-360, R-360M (Middle) и R-360L (Long), отмечает издание.
Накануне эксперты Defense Express сообщили, что во время показа возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса представителям стран НАТО впервые публично продемонстрировали новую версию крылатой ракеты Нептун. Поскольку официального индекса этой модификации еще нет, в соцсетях ее в шутку назвали «Пузатым Нептуном».
25 августа Defense Express сообщал, что государственный портал Оружие Министерства обороны Украины на День независимости 24 августа, вероятно, впервые показал новую украинскую дальнобойную ракету Длинный Нептун дальностью 1000 километров.
В марте 2025-го президент Владимир Зеленский заявил, что Длинный Нептун прошел испытания и успешное боевое применение.