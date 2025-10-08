На Западе насчитали не три, а четыре версии крылатой ракеты Нептун: Defense Express ответил, действительно ли это так

Предположение о существовании еще и версии Нептун-МД довольно дискуссионное (Фото: Скриншот видео / zbroyaua / Instagram)

После появления новой модификации украинской крылатой ракеты Нептун, которую неофициально назвали «Пузатым Нептуном» из-за заметных топливных баков, появились предположения, что это уже не третья, а четвертая версия ракеты, пишет издание Defense Express .

Эксперт H. I. Sutton обнародовал свое видение развития семейства Нептунов. По его словам, первая известная версия — это Р-360, созданная еще до 2021 года. Следующей стала удлиненная модификация Нептун-МД, которую впервые, по словам эксперта, показали в июне 2024 года. В августе 2025-го появился Длинный Нептун, а теперь к нему добавилась самая новая версия — «Пузатый Нептун».

Фото: Скриншот

В то же время эксперты Defense Express сомневаются в этой теории. Они отметили, что ракета, которую называют Нептун-МД, на самом деле изображена на фото, сделанном не в 2024 году, как утверждается, а гораздо раньше — примерно в 2019—2020 годах. Это обычная Р-360, которую тогда показывали на выставках.

Выставочный образец Р-360, фото, ориентировочно, 2019-2020 года / Фото: Defense Express

Кроме того, специалисты отмечают, что эксперт неправильно указал индекс так называемого «Пузатого Нептуна». Маркировка РК-360Л (вероятно, Р-360Л) принадлежит другой модификации — Длинному Нептуну или Нептуну-Д, технические характеристики которого уже были обнародованы.

На видео с выставки в Киеве, где демонстрировали эту модель, видно ракету с удлиненным корпусом переменного диаметра и без дополнительных топливных баков.

Р-360Л Нептун-Д или Длинный Нептун / Фото: Defense Express

Эксперты предполагают, что у Длинного Нептуна двигатель и хвостовая часть ракеты остались без изменений. Изменения коснулись лишь центральной части корпуса, диаметр которой увеличился с примерно 0,38 до 0,5 метра.

Итак, сейчас вероятно существует три версии украинской крылатой ракеты: Р-360 с дальностью до 280 км, Р-360Л (Нептун-Д или Длинный Нептун) с дальностью около 1000 км, и промежуточный вариант — «Пузатый Нептун» с конформными баками и дальностью примерно 500 км.

По латинизированной системе обозначений эти версии могут обозначаться как R-360, R-360M (Middle) и R-360L (Long), отмечает издание.

Фото: Defense Express

Накануне эксперты Defense Express сообщили, что во время показа возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса представителям стран НАТО впервые публично продемонстрировали новую версию крылатой ракеты Нептун. Поскольку официального индекса этой модификации еще нет, в соцсетях ее в шутку назвали «Пузатым Нептуном».

Инфографика: NV

25 августа Defense Express сообщал, что государственный портал Оружие Министерства обороны Украины на День независимости 24 августа, вероятно, впервые показал новую украинскую дальнобойную ракету Длинный Нептун дальностью 1000 километров.

В марте 2025-го президент Владимир Зеленский заявил, что Длинный Нептун прошел испытания и успешное боевое применение.