Непогода в Закарпатской области: крупный град повредил 182 дома - фото

12 июня во Закарпатской области свирепствовали дожди с градом и сильным ветром

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рассказала о последствиях сильного ливня с градом в Закарпатской области.

Во вторник, 12 июня, град, ливни и сильный ветер повредил кровли 182 жилых домов в четырех населенных пунктах Иршавского района Закарпатья.

Пострадавших людей нет, сообщили в областной службе ГСЧС.

Больше всего непогода затронула село Брод, где 150 кровель нуждаться в ремонте. Еще 10 кровель повреждены в селе Дешковица, столько же в селе Осий и еще 12 в селе Ильница.

Также ураган повалил деревья на автодороги. Так, по состоянию на 18:00 таких случаев: в Хустском (2), Тячевском (4) районах и городе Мукачево (1).

Спасательная служба привлечена к преодолению последствий непогоды.

Напомним, 12 июня в Закарпатской области прошли мощные ливни, которые сопровождались в некоторых районах обильным градом. Как видно на ряде опубликованных видео, ветер с градом и ливнем прошли в Закарпатской области около 14:00.