Непогода в Украине: Полтавскую область открыли для всех видов транспорта Сегодня, 11:36 1806 Цей матеріал також доступний українською Фото: @poltsad Все ограничения на дорогах Полтавской области сняты

В четверг, 27 декабря, в 11:00 утра Полтавскую область открыли для всех видов транспорта.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог региона, все ограничения на проезд сняты.

Трафик будет регулировать полиция и постепенно открывать границы, чтобы в дальнейшем предотвратить образование заторов.

Ранее сообщалось, что въезд в Полтавскую область закрыли для всех видов транспорта из-за сложных погодных условий и многокилометровых пробок.

По состоянию на утро 27 декабря проезд на дорогах общего пользования государственного значения обеспечен.