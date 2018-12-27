Непогода в Украине: Полтавскую область открыли для всех видов транспорта
В четверг, 27 декабря, в 11:00 утра Полтавскую область открыли для всех видов транспорта.
Как сообщили в Службе автомобильных дорог региона, все ограничения на проезд сняты.
Трафик будет регулировать полиция и постепенно открывать границы, чтобы в дальнейшем предотвратить образование заторов.
Ранее сообщалось, что въезд в Полтавскую область закрыли для всех видов транспорта из-за сложных погодных условий и многокилометровых пробок.
По состоянию на утро 27 декабря проезд на дорогах общего пользования государственного значения обеспечен.