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Непогода в Украине: движение транспорта ограничили в Кировоградской области

Сегодня, 20:22
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Фото: Укравтодор

Метели осложнили движение на украинских дорогах

По состоянию на 20:00 вторника, 25 декабря, из-за сложных погодных условий движение транспорта ограничили в Кировоградской области.

Ограничения действуют для грузового и пассажирского транспорта предположительно до утра следующего дня.

Также метели, налипание мокрого снега и сильный ветер наблюдаются в Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ситуация там сложная, но контролируемая.

Для ликвидации последствий непогоды задействована вся техника служб автомобильных дорог.

В Укравтодоре также опубликовали список стоянок и мест отстоя машин на автодорогах общего значения.

Ранее движение всех видов транспорта из-за снегопадов ограничили в Полтавской области.

Теги:   Снегопад Укравтодор Кировоградская область

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