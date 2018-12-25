Непогода в Украине: движение транспорта ограничили в Кировоградской области
По состоянию на 20:00 вторника, 25 декабря, из-за сложных погодных условий движение транспорта ограничили в Кировоградской области.
Ограничения действуют для грузового и пассажирского транспорта предположительно до утра следующего дня.
Также метели, налипание мокрого снега и сильный ветер наблюдаются в Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Ситуация там сложная, но контролируемая.
Для ликвидации последствий непогоды задействована вся техника служб автомобильных дорог.
В Укравтодоре также опубликовали список стоянок и мест отстоя машин на автодорогах общего значения.
Ранее движение всех видов транспорта из-за снегопадов ограничили в Полтавской области.