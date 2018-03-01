Непогода в Киеве: на Воздухофлотском произошло ДТП с шестью машинами и троллейбусом

Из-за сильного снегопада 1 марта в Киеве на Воздухофлотском путепроводе столкнулись пять легковых автомобилей, микроавтобус и троллейбус.

В одной ДТП столкнулись три машины и троллейбус с пассажирами. Во втором инциденте пострадали два авто и микроавтобус Газель. Оба происшествие обошлись без пострадавших. Однако автомобили получили значительные повреждения. В результате на путепроводе на некоторое время образовалась пробка. На данный момент движение восстановлено.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков в пятницу, 2 марта, в Киеве ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что циклоны, которые спровоцировали снежные метели практически по всей Украине, должны уменьшиться уже до конца суток, то есть до конца 1 марта.

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