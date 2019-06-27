Непогода в Украине: в Буче из-за падения дерева погиб человек, в Киеве пострадали двое 27 июня, 17:36 873 Цей матеріал також доступний українською dsns.gov.ua Последствия непогоды в Киевской области dsns.gov.ua

В Буче Киевской области в результате падения дерева погиб человек, а в Киеве из-за непогоды пострадали, по предварительным данным, два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В Киеве личный состав Главного управления ГСЧС 15 раз выезжал для уборки деревьев с автомобилей, 4 раза — для уборки деревьев с домов, а также несколько раз с проезжей части.

По состоянию на 15.30 киевские спасатели совершили 42 выезда для ликвидации последствий непогоды.

Также проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке ул. Елены Телиги и ул. Щусева.