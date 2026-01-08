В Украине снег, гололедица и затрудненное движение на дорогах (Фото: Алексей Белошицкий/Telegram)

По состоянию на утро четверга, 8 января, полиция Украины с начала суток получила 260 вызовов о ДТП в результате непогоды , из них 43 — по авариям с пострадавшими. Украинцев призывают воздержаться от дальних поездок.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он уточнил, что в результате ДТП по Украине есть погибшие и травмированные. Однако Билошицкий не называет точное количество жертв.

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По его данным, в Киеве с начала суток известно о 29 ДТП. Предварительно, в столице обошлось без пострадавших.

Билошицкий отметил, что сейчас продолжается ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств на участке автомобильной дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 — 45+039.

В то же время ограничения на въезды в города не введены.

В социальных сетях украинцы распространяют видео с последствиями непогоды. На дорогах затруднено движение из-за снега, гололеда и метели.

Местные Telegram-каналы пишут, что на трассе Львов-Тернополь огромные пробки.

ГСЧС сообщила, что спасатели в регионах помогают гражданам, которые сталкиваются с последствиями непогоды.

В Ровенской области спасатели освобождали машины из снежных заносов на трассе Киев-Чоп.

В Стрыйском районе Львовской области спасатели помогли медикам добраться до больного в поселке Славское. Там скорая не могла самостоятельно преодолеть крутой подъем из-за скользкой дороги.

ГСЧС призывает украинцев не отправляться без надобности в дальние поездки. Но, если это невозможно, то убедиться, что в багажнике машины есть:

лопата и тросс, чтобы освободиться из снежной ловушки;

зимний омыватель и полный бак топлива, чтобы согреть салон в случае остановки;

светоотражатели, чтобы быть заметным для других водителей в метель;

запас тепла — термос с чаем, одеяло или термоодеяло;

связь — павербанк и офлайн-карты.

«Если видите предупреждение о метели или гололеде — оставайтесь дома», — предупредили спасатели.

По прогнозу синоптиков, в конце текущей недели в Украине ожидается значительное похолодание, перед которым на всей территории страны погодные условия усложнит циклон.

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По всей территории страны ожидаются сложные погодные условия с выпадением значительных, местами сильных осадков в виде дождя и снега, неравномерным распределением температуры воздуха и скачками атмосферного давления.