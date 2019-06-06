Непогода в Украине: без света остались населенные пункты в семи областях, синоптики спрогнозировали град Сегодня, 10:13 Цей матеріал також доступний українською SplitShire/Pixabay Спасатели предупредили об ухудшении погоды SplitShire/Pixabay

В ночь на четверг, 6 июня, из-за ухудшения погодных условий без света остались 80 населенных пунктов в семи областям.

По данным спасателей, были обесточены населенные пункты в Херсонской, Черкасской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Кировоградской и Волынской областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На 6 июня спасатели также предупредили об ухудшении погодных условия. В большинстве областей страны ожидаются грозы.

В центральных и западных областях местами град и шквалы 15−20 м/с.