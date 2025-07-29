Отключение света, поваленные деревья и затопленные дома. ГСЧС показала последствия непогоды в Украине — фото

29 июля, 18:36
Из-за непогоды в ряде регионов Украины фиксируют подтопления (Фото: ГСЧС Ровенской области)

В нескольких регионах Украины непогода вызвала подтопления, падение деревьев и перебои с электроснабжением. Как сообщили в ГСЧС, больше всего последствий стихии зафиксировано в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Спасатели осуществляли откачку воды из подвалов, жилых домов и дворов, расчищали территории от поваленных деревьев и оказывали помощь местным жителям.

Среди пострадавших населенных пунктов — Ровно, Звягель, Вишневец и Шаргород.

В Винницкой и Житомирской областях непогода оставила без света более 120 населенных пунктов. Работы по восстановлению и ликвидации последствий продолжаются. Пострадавших нет, сообщили в ГСЧС.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
По данным Укрэнерго по состоянию на утро 29 июля, в результате непогоды без электроснабжения остались полностью или частично 477 населенных пунктов в семи областях.

На местах работают аварийные бригады облэнерго, которые восстанавливают поврежденные линии. Завершить запитку всех потребителей планируется до конца суток.

