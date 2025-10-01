Непогода в Одессе унесла жизни 9 человек, спасатели продолжают работы (Фото: ГСЧС Одесской области)

В течение суток спасатели ликвидируют последствия сильного шторма в Одессе и Одесском районе. В результате непогоды погибли 9 человек, среди них — ребенок.

Об этом 1 октября сообщили в ГСЧС.

В Одессе за день выпало приблизительно 1,5 месячной нормы осадков.

Всю ночь подразделения ГСЧС проводили эвакуацию жителей, которые оказались в водяных ловушках, вытаскивали затопленные автомобили, откачивали воду из зданий и искали пропавшую девочку — ее тело нашли около семи утра.

На месте поисковых работ работала психолог службы.

Всего удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 машин.

В операции принимают участие 255 спасателей и 68 единиц техники. Работы еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Одесской области подтопило частные дома, подвалы и дороги, более 23,7 тысячи абонентов остаются без света. Работы ведутся на шести локациях: четыре — в Одессе и две — в Черноморске.

Ключевые улицы Одессы были парализованы из-за подтопления, движение автомобилей существенно замедлено, некоторые участки полностью перекрыты.

В Одесской области был объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.