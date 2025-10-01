«Шла по улице». В результате непогоды в Одессе погибла работница Укрзализныци

1 октября, 15:23
В Укрзализныце рассказали о гибели сотрудницы (Фото: ГСЧС Одесской области)

Среди погибших в результате непогоды в Одессе оказалась сотрудница Укрзализныци, сообщил в среду, 1 октября, председатель правления АО УЗ Александр Перцовский.

«К сожалению, среди погибших имеем нашу сотрудницу. Возвращалась домой, не смогла проехать в авто, пошла пешком по улице и лютая стихия унесла жизнь 38-летней нашей коллеги», — написал он.

Перцовский отметил, что Укрзализныця собирает всю информацию о людях, которые имеют поврежденное жилье, чтобы оперативно помочь коллегам.

1 октября в ГСЧС сообщили, что в течение почти суток спасатели ликвидируют последствия сильного шторма в Одессе и Одесском районе. В результате непогоды погибли девять человек.

В частности, погибла семья из пяти человек, среди них восьмилетняя девочка. Пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина в комментарии Общественному уточнила, что семья проживала в цокольном помещении. По ее словам, их накрыло волной и они не смогли выбраться из дома.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Одесская область Одесса Осадки ГСЧС Ливень Укрзализныця

