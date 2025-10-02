Ливень 30 сентября фактически полностью затопил Одессу . В частности, в городе невозможно было проехать, при этом дождь не переставал лить.

Об этом заявила спикер ГСЧС в Одесской области Марина Аверина в эфире Ми-Україна.

Она добавила, что были места, где из-за непогоды «воды было по грудь». В частности, это было в автобусах, частных домах и офисных зданиях, именно с таких участков спасали людей.

«Мы доставали людей из семи автобусов, один из которых был международный. Проблема была велика, что некоторые люди не хотели покидать свои затопленные авто, но вода продолжала подниматься и фактически накрывала эти машины. Тогда они уже в панике звонили и просили их достать», — добавила спикер ГСЧС.

2 октября в Одессе спасатели завершили поисковые работы после непогоды. Продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия.

В результате непогоды в Одессе 10 погибших, чрезвычайники спасли более 380 человек. Клименко отметил, что жертв стихии больше нет, а все заявки от населения обработаны.

30 сентября в Одессе за день выпало примерно 1,5 месячной нормы осадков. Из-за сильных ливней в Одесской области подтопило частные дома, подвалы и дороги, более 23,7 тысячи абонентов остались без света.

В результате непогоды погибла семья из пяти человек, среди них восьмилетняя девочка. 2 октября в Одессе и области объявлен днем траура.

Пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина в комментарии Общественному уточнила, что семья проживала в цокольном помещении. По ее словам, их накрыло волной и они не смогли выбраться из дома.