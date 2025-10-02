В Одессе завершили поисковые работы после непогоды: 10 погибших, спасены более 380 человек
В Одессе из паркингов откачали более 15 тысяч кубометров воды после непогоды, заявили в МВД (Фото: Игорь Клименко/Telegram)
В Одессе спасатели завершили поисковые работы после непогоды. Продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в четверг, 2 октября.
Он отметил, что специалисты ГСЧС уже полностью откачали воду и подготовили инфраструктуру для дальнейшего восстановления на более 60 объектах, на около 30 — продолжают работать.
В результате непогоды в Одессе 10 погибших, чрезвычайники спасли более 380 человек. Клименко отметил, что жертв стихии больше нет, а все заявки от населения обработаны.
По его словам, наибольшие массивы воды собрались в подземных паркингах. Ликвидация подтопления в этих помещениях — наиболее сложная. Только из паркингов уже откачали более 15 тысяч кубометров воды.
Также уже откачана вода в 40 из 42 затопленных укрытий, их подготовили к использованию. На двух объектах гражданской защиты работы еще продолжаются, добавил Клименко.
30 сентября в Одессе за день выпало примерно 1,5 месячной нормы осадков. Из-за сильных ливней в Одесской области подтопило частные дома, подвалы и дороги, более 23,7 тысячи абонентов остались без света.
В результате непогоды погибла семья из пяти человек, среди них восьмилетняя девочка. 2 октября в Одессе и области объявлен днем траура.
Пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина в комментарии Общественному уточнила, что семья проживала в цокольном помещении. По ее словам, их накрыло волной и они не смогли выбраться из дома.