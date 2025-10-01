В Одессе во время непогоды пропала 23-летняя девушка, продолжается поисковая операция

В Одесской области объявили второй (оранжевый) уровень опасности. (Фото: ГСЧС в Одесской области)

В Одессе спасатели разыскивают 23-летнюю девушку, которую во время непогоды могло сбить течением.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области в комментарии Суспільному.



По предварительным данным, около 18:00 девушку сбило с ног потоком воды в районе улицы Художника Федорова и переулка Адольфа Лозы. Очевидцы отмечают, что она имеет светлые волосы и голубые глаза. Поисковую операцию на месте проводят водолазы ГСЧС.

Реклама

Параллельно спасатели эвакуировали 60 пассажиров автобуса, который оказался в опасной ситуации из-за непогоды.

Ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в течение дня подразделения ГСЧС спасли 231 человека, а из воды эвакуировали 46 транспортных средств, среди которых три автомобиля скорой помощи. Впоследствии он добавил, что в области без света остаются более 23,7 тысячи абонентов.

Как сообщили в ГУ ГСЧС по региону, в Одесской области в результате сильного дождя подтопило частные домохозяйства, подвалы и местные дороги.

«Специалисты ГСЧС работают на шести локациях: 4 — в городе Одессе и 2 — Черноморск», — заявили в ведомстве.

По информации местного издания Думская, ключевые улицы Одессы оказались парализованными из-за мощного ливня. Скорость движения некоторых авто падала до 11 км/ч — в целом в Одесской области объявили второй (оранжевый) уровень опасности.

«На многих из уличных участков сильные подтопления, которые сделали невозможным движение. Полностью перекрыто движение на улицах Героев Небесной Сотни, Чикаленко, Семьи Глодан, Князя Ярослава Мудрого и Мельницкой. Движение существенно затруднено в районе Центрального Аэропорта, а также на улицах Филатова, Марсельской, Варненской, Черняховского и на Фонтанской и Люстдорфской дорогах. Вообще не курсируют трамваи № 5, 28, 7, 11, 1, 13, 27, а также троллейбусы № 2, 3, 7, 9, 10, а маршрут № 8 ходит только до Химической», — писало издание.