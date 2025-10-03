В Одессе определили районы и улицы, которые имеют наибольший риск подтопления во время непогоды — карта
Непогода в Одессе 30 сентября привела к гибели 10 человек (Фото: Игорь Клименко/Telegram)
В Одессе определили районы и улицы, которые имеют наибольший риск подтоплений во время непогоды.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в пятницу, 3 октября, состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В списке районов с рисками подтопления, который опубликовал Труханов, указано более 30 локаций.
По его словам, эксперты предупреждают, что ливни будут становиться более частыми из-за изменений климата, поэтому «нужно быть максимально бдительными».
Городской голова Одессы также уточнил правила безопасности во время непогоды:
- во время ливня нельзя оставаться в подвалах и полуподвалах;
- ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ к ним во время угрозы;
- жители частного сектора должны быть готовы к эвакуации по первому требованию спасателей;
- если есть риск подтопления, стоит покинуть дом заранее и находиться в безопасных районах;
- надо избегать низин, оврагов и открытых пространств во время ливней.
30 сентября в Одессе за день выпало примерно 1,5 месячной нормы осадков. Из-за сильных ливней в Одесской области подтопило частные дома, подвалы и дороги, более 23,7 тысячи абонентов остались без света.
В результате непогоды погибла семья из пяти человек, среди них восьмилетняя девочка. Семья проживала в цокольном помещении. По ее словам, их накрыло волной и они не смогли выбраться из дома.
2 октября в Одессе спасатели завершили поисковые работы после непогоды. Погибли 10 человек, чрезвычайники спасли более 380 человек.
Местные правоохранители начали расследование — по факту служебной халатности, приведшей к гибели людей.