Непогода в Одессе 30 сентября привела к гибели 10 человек (Фото: Игорь Клименко/Telegram)

В Одессе определили районы и улицы, которые имеют наибольший риск подтоплений во время непогоды.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в пятницу, 3 октября, состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В списке районов с рисками подтопления, который опубликовал Труханов, указано более 30 локаций.

По его словам, эксперты предупреждают, что ливни будут становиться более частыми из-за изменений климата, поэтому «нужно быть максимально бдительными».

Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Городской голова Одессы также уточнил правила безопасности во время непогоды:

во время ливня нельзя оставаться в подвалах и полуподвалах;

ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ к ним во время угрозы;

жители частного сектора должны быть готовы к эвакуации по первому требованию спасателей;

если есть риск подтопления, стоит покинуть дом заранее и находиться в безопасных районах;

надо избегать низин, оврагов и открытых пространств во время ливней.

30 сентября в Одессе за день выпало примерно 1,5 месячной нормы осадков. Из-за сильных ливней в Одесской области подтопило частные дома, подвалы и дороги, более 23,7 тысячи абонентов остались без света.

В результате непогоды погибла семья из пяти человек, среди них восьмилетняя девочка. Семья проживала в цокольном помещении. По ее словам, их накрыло волной и они не смогли выбраться из дома.

2 октября в Одессе спасатели завершили поисковые работы после непогоды. Погибли 10 человек, чрезвычайники спасли более 380 человек.

Местные правоохранители начали расследование — по факту служебной халатности, приведшей к гибели людей.