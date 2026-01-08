Причина аварий на электросетях — сложные погодные условия: мокрый снег и гололед налипают на провода, сообщили в ДТЭК (Фото: mindev.gov.ua)

В Киевской области 75 тысяч семей без света из-за непогоды. Сильнее всего она ударила по домохозяйствам в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах.

Об этом 8 января сообщили в компании ДТЭК.

«Причина аварий — сложные погодные условия: мокрый снег и гололед налипают на провода. Также падают деревья, которые обрывают провода. Работаем в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет. Пожалуйста, не приближайтесь к оборванным проводам ближе чем на 8 метров», — заявили энергетики.

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Ранее в КГГА в связи с похолоданием и потенциальными вражескими обстрелами призвали жителей Киева позаботиться о своей безопасности.

Киевлянам советовали найти на картах ближайшие укрытия, пункты обогрева и бюветы и сохранить их адреса для быстрой ориентации в случае необходимости.

Минэнерго сообщало, что в результате российской атаки на энергетику вечером 7 января полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Утром в Запорожской ОГА сообщили о восстановлении электроэнергии и теплоснабжения после первого за четыре года тотального блэкаута. В Днепропетровской области без света остаются, по данным ДТЭК, около 600 тысяч человек, около миллиона жителей — без тепла и воды.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня.