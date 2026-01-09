Ряд поездов в Киевской области движутся с задержками из-за повреждения контактной сети железной дороги в результате непогоды, сообщает Укрзализныця в пятницу, 9 января.

В компании рассказали, что сеть повреждена элементами сторонней линии 110 кВ, которая проходит рядом и была повалена непогодой. После задержек в Киев уже прибыли международные рейсы:

Реклама

№ 705/706 Перемышль — Киев;

№ 9/10 Будапешт — Киев;

№ 99/100 Бухарест — Киев;

№ 159/160 Трускавец — Киев;

№ 63/64 Перемышль — Харьков.

До сих пор продолжают движение, в том числе под резервными тепловозами:

№ 743/744 Славское — Дарница;

№ 21/22 Харьков — Львов;

№ 15/16 Ворохта — Харьков;

№ 79/80 Львов — Днепр.

Поезда киевского направления, которые должны курсировать через поврежденный участок, продолжают движение по измененному маршруту с отклонениями от графика, добавила УЗ.

Согласно информации на сайте компании по состоянию на 06:23, по разным причинам задерживаются более 90 рейсов, некоторые из них — на пять-шесть часов.

Ночью УЗ сообщила, что в Киевской области в результате падения опоры внешней линии электропередачи один из участков железной дороги остался без электропитания.

В Сети писали об остановках и значительных задержках поездов в пути, в частности рейсов из-за рубежа.