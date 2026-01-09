Поезда из Польши и Венгрии уже прибыли: из-за непогоды в Киевской области задерживаются десятки рейсов — Укрзализныця

9 января, 07:49
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Поваленная непогодой опора повредила контактную сеть Укрзализныци в Киевской области (Фото: Укрзализныця)

Поваленная непогодой опора повредила контактную сеть Укрзализныци в Киевской области (Фото: Укрзализныця)

Ряд поездов в Киевской области движутся с задержками из-за повреждения контактной сети железной дороги в результате непогоды, сообщает Укрзализныця в пятницу, 9 января.

В компании рассказали, что сеть повреждена элементами сторонней линии 110 кВ, которая проходит рядом и была повалена непогодой. После задержек в Киев уже прибыли международные рейсы:

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  • № 705/706 Перемышль — Киев;
  • № 9/10 Будапешт — Киев;
  • № 99/100 Бухарест — Киев;
  • № 159/160 Трускавец — Киев;
  • № 63/64 Перемышль — Харьков.
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До сих пор продолжают движение, в том числе под резервными тепловозами:

  • № 743/744 Славское — Дарница;
  • № 21/22 Харьков — Львов;
  • № 15/16 Ворохта — Харьков;
  • № 79/80 Львов — Днепр.

Поезда киевского направления, которые должны курсировать через поврежденный участок, продолжают движение по измененному маршруту с отклонениями от графика, добавила УЗ.

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Согласно информации на сайте компании по состоянию на 06:23, по разным причинам задерживаются более 90 рейсов, некоторые из них — на пять-шесть часов.

Ночью УЗ сообщила, что в Киевской области в результате падения опоры внешней линии электропередачи один из участков железной дороги остался без электропитания.

В Сети писали об остановках и значительных задержках поездов в пути, в частности рейсов из-за рубежа.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Укрзализныця Железная дорога Поезда Киевская область Электроэнергия

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