Поезда из Польши и Венгрии уже прибыли: из-за непогоды в Киевской области задерживаются десятки рейсов — Укрзализныця
Поваленная непогодой опора повредила контактную сеть Укрзализныци в Киевской области (Фото: Укрзализныця)
Ряд поездов в Киевской области движутся с задержками из-за повреждения контактной сети железной дороги в результате непогоды, сообщает Укрзализныця в пятницу, 9 января.
В компании рассказали, что сеть повреждена элементами сторонней линии 110 кВ, которая проходит рядом и была повалена непогодой. После задержек в Киев уже прибыли международные рейсы:
- № 705/706 Перемышль — Киев;
- № 9/10 Будапешт — Киев;
- № 99/100 Бухарест — Киев;
- № 159/160 Трускавец — Киев;
- № 63/64 Перемышль — Харьков.
До сих пор продолжают движение, в том числе под резервными тепловозами:
- № 743/744 Славское — Дарница;
- № 21/22 Харьков — Львов;
- № 15/16 Ворохта — Харьков;
- № 79/80 Львов — Днепр.
Поезда киевского направления, которые должны курсировать через поврежденный участок, продолжают движение по измененному маршруту с отклонениями от графика, добавила УЗ.
Согласно информации на сайте компании по состоянию на 06:23, по разным причинам задерживаются более 90 рейсов, некоторые из них — на пять-шесть часов.
Ночью УЗ сообщила, что в Киевской области в результате падения опоры внешней линии электропередачи один из участков железной дороги остался без электропитания.
В Сети писали об остановках и значительных задержках поездов в пути, в частности рейсов из-за рубежа.