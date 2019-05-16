Непогода в Ивано-Франковске: местные жители публикуют видео из подтопленного города Сегодня, 11:59 2959 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Бліц -Інфо/YouTube Из-за затопленных дорог движение транспорта оказалось затруднено Скриншот с видео Бліц -Інфо/YouTube

Жители Ивано-Франковска делятся в Сети видео городских улиц, которые оказались под водой из-за мощного ливня, обрушившегося на город вечером 15 мая.

По данным спасателей, в результате стихии подтопленными оказались более 300 домов и два административных здания на территории области.

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Кроме того, движение транспорта на некоторых участках дорог из-за потоков воды оказалось затруднено.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области из-за сильных дождей оказались подтопленными сотни домов.