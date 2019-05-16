Непогода в Ивано-Франковске: местные жители публикуют видео из подтопленного города
Сегодня, 11:59
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Жители Ивано-Франковска
делятся в Сети видео городских улиц, которые оказались под водой из-за мощного
ливня, обрушившегося на город вечером 15 мая.
По данным
спасателей, в результате стихии подтопленными оказались более 300 домов и два
административных здания на территории области.
Кроме того,
движение транспорта на некоторых участках дорог из-за потоков воды оказалось затруднено.
Ранее сообщалось,
что в Ивано-Франковской области из-за сильных дождей оказались подтопленными
сотни домов.