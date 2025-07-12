Затопленная улица и момент падения дерева на провода во время сильного ливня в Харькове вечером 12 июля (Фото: Кадры видео Харків 1654 via Telegram)

Вечером 12 июля Харьков накрыл сильный ливень с грозой, из-за непогоды пострадали четыре человека, сильный ветер повалил много деревьев и несколько электроопор и повредил крыши домов.

Обновлено 00:17

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в результате непогоды в с. Первомайское Змиевской громады на 56-летнюю женщину упало дерево. Она погибла.

О пострадавших сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он рассказал, что это произошло в результате того, что из-за непогоды в частном доме в Салтовском районе города обвалилась крыша.

«Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра вызвали падение электроопор и повреждения крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев», — добавил Синегубов.

Позже он сообщил, что в Основянском районе города на семилетнюю девочку упало дерево, ребенка госпитализировали.

Telegram-канал Харьков 1654 сообщил, что в центре города пропал свет, опубликовав соответствующее видео.

Также этот Telegram-канал опубликовал видео, на котором, как отмечается в комментарии, видно или шаровую молнию, или попадание молнии в электроподстанцию.

На других видео этого Telegram-канала можно увидеть сильно подтопленную дорогу, по которой едва движутся автомобили и дерево, падающее на провода.

Харьковский городской совет сообщил, что из-за непогоды возникли перебои перебои с электроснабжением, а иногда также с водоснабжением — из-за отсутствия питания на насосных станциях.

«Также из-за шквального ветра на дороги упало большое количество веток и деревьев, поэтому призываем граждан быть осмотрительными во время движения», — добавили в горсовете.

Ряд фото и видео непогоды в Харькове опубликовал также Telegram-канал ТипичнОЕ ХТЗ.

Еще одно видео с сильно подтопленной дорогой опубликовал Telegram-канал Ху**вый Харьков.

Это Telegram-канал тоже публикует и ряд других видео и фото сильного ливня и его последствий.