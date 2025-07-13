В Харьковской области из-за непогоды 30 тысяч потребителей остались без света

В Харьковской области из-за непогоды около 30 тысяч абонентов остались без света. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, подразделения ГСЧС привлекались 60 раз на ликвидацию последствий непогоды.

В Харькове шквальный ветер привел к падению поворотного башенного крана, а также сорвал крышу с частного дома. Кроме того, в Харьковском районе между станциями Покотиловка и Мерефа дерево упало на электропоезд.

Фото: Олег Синегубов / Telegram

По предварительным данным, в результате стихии в области пять человек получили травмы. Кроме этого, в селе Велетень Змиевской громады на 56-летнюю женщину упало дерево. Она погибла.

Харьковский городской совет сообщал, что из-за непогоды возникли перебои с электроснабжением, а иногда также с водоснабжением — из-за отсутствия питания на насосных станциях.

Ранее в Укрзализныце сообщили, что на Харьковщине в результате непогоды 12 июля возникли перебои в движении поездов.