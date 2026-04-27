Масштабная непогода обесточила более 700 населенных пунктов почти во всех областях Украины — Укрэнерго

27 апреля, 12:12
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Масштабная непогода едва ли не во всех областях Украины привела к отключениям света (Фото: REUTERS/Stephane Mahe)

Масштабная непогода едва ли не во всех областях Украины привела к отключениям света (Фото: REUTERS/Stephane Mahe)

Из-за неблагоприятных погодных условий, сильных порывов ветра и грозы, на утро полностью или частично обесточены более 700 населенных пунктов в большинстве регионов Украины. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в Укрэнерго.

В компании добавили, что ремонтные бригады облэнерго уже занимаются восстановлением поврежденных линий.

Учитывая погодные условия, стоит перенести активное энергопотребление на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00, отметили энергетики. В Укрэнерго добавили, что в вечерние часы сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии.

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В результате российских дроновых атак на утро обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях, отметили в компании. Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы.

26 апреля из-за сложных погодных условий в Украине погибли три человека, а еще двое получили ранения, спасатели ликвидируют последствия непогоды в 13 областях.

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В Запорожье в результате непогоды погиб мужчина, сообщили в ГСЧС. Сильные порывы ветра, которые длились всего 20 минут, повалили дерево на легковой автомобиль, в котором был водитель. 39-летнего мужчину зажало поврежденными конструкциями автомобиля, в результате чего он погиб. Тело погибшего деблокировали спасатели.

В Черкассах человек погиб в результате того, что на квадроцикл во время движения упало дерево, на Закарпатье из-за падения дерева погиб мужчина, а в Полтаве дерево травмировало ребенка.

1121 населенный пункт был обесточен из-за непогоды.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Энергетика Укрэнерго Отключения света Погода

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