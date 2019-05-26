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Непогода на западе Украины забрала жизни двух человек

Сегодня, 17:41
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Непогода на западе Украины забрала жизни двух человек - фото

ГСЧС

Непогода нанесла большой ущерб на западе Украины

Из-за непогоды на западе Украины погибли 57-летний житель Ивано-Франковской области и 11-летний мальчик из Закарпатской области.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В результате неблагоприятных погодных условий в течение последней недели на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей, по оперативным данным, частично подтоплено около 2000 домов, более 7,3 тысячи домохозяйств, 8,8 тысяч гектаров сельхозугодий в 162 населенных пунктах, размыто около 100 километров покрытия автомобильных дорог, обесточены 197 и нарушено газоснабжение 2 населенных пунктов», — рассказал первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцький.

По его словам, сложная ситуация в Ивано-Франковской и Закарпатской областях: там погибли 57-летний мужчина и 11-летний мальчик.

Спасатели предупредили о продлении повышения уровней воды в реках в регионе как минимум до 27 мая.

Теги:   Ивано-Франковская область Закарпатская область ГСЧС

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