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Непогода на Прикарпатье: мужчина попал в сильное течение и погиб

Вчера, 17:42
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Непогода на Прикарпатье: мужчина попал в сильное течение и погиб - фото

kurs.if.ua

Более 3 тысячи домов оказались в воде

В Ивано-Франковской области во время непогоды местного жителя смыло потоком бурной воды, в результате он погиб.

Об этом сообщает ТСН.

По словам родных, 62-летний житель Калуша вместе с сыном пошел помогать соседям чистить канализацию. Во время работ он поскользнулся, упал и вода его унесла.

«Течение было сильное, как горная река. Его в два счета унесло на 50 метров. Под водой понесло. Когда выбросило наверх, у него голова была разбита. Он еще хватался за ветки. Они обрывались, его дальше несло», — рассказала племянница погибшего Марьяна Копча.

Напомним, что 20 мая на территории Ивано-Франковской области начались интенсивные осадки в виде грозовых, ливневых дождей и града.

Вода подтопила 3240 домохозяйств в 52 населенных пунктах, повреждены два моста.

Теги:   Ивано-Франковская область

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