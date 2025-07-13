Из-за непогоды на Харьковщине задерживаются поезда
Наибольшие задержки пока фиксируются у рейсов № 65/66 Харьков — Умань и № 165/166 Харьков — Черкассы (Фото: Укрзализныця)
На Харьковщине в результате непогоды 12 июля возникли перебои в движении поездов. Из-за шквального ветра и обесточивания в нескольких населенных пунктах региона задерживаются рейсы.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Наибольшие задержки пока фиксируются у рейсов № 65/66 Харьков — Умань и № 165/166 Харьков — Черкассы — до 2 часов 28 минут.
Также наблюдается задержка на отправление из Харькова для таких поездов:
-
№ 59/60 Харьков — Одесса
-
№ 63/64 Харьков — Львов
-
№ 111/112 Изюм — Львов
-
№ 113/114 Харьков — Львов
В Укрзализныце отметили, что ни один рейс не отменен. Компания уже вывела резервные тепловозы, которые отправятся в Мерефу, чтобы помочь восстановить график движения.
Ранее стало известно, что из-за непогоды на Харьковщине погибла женщина. В Харькове пострадали 7-летняя девочка и еще три человека.