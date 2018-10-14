Неподалеку от Ични полностью очистили от боеприпасов уже 15 населенных пунктов - ГСЧС

Подразделения ГСЧС завершили очистку от боеприпасов 15 населенных пунктов Ичнянского района вокруг военного арсенала, где произошли взрывы.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Согласно с утвержденным премьер-министром Украины планом, пиротехническими подразделениями ГСЧС продолжается очистка 16-ти километровой зоны прилегающей к арсеналу. В течение суток проводилась очистка 15 населенных пунктов расположенных вокруг арсенала, завершены работы в 15 населенных пунктах (г.. Ичня, с. Монастырище, с. Ольшана, с. Коломийцев, с. Половая, с. Колесники, с. Лесные Сорочинцы, с. Стрельники, с. Левки, с. Городня, с. Тарасовка, с. Гмырянка, с. Коршаки, с. Лучковка, с. Красное), всего очищено от боеприпасов 10 тыс. 609 домохозяйств (за сутки - 5 тыс. 738), 51 км трасс линий электропередач (за сутки - 5 км)", - говорится в сообщении.

Всего было изъято 1 тыс. 473 взрывоопасных предметов (за сутки - 339), отработано 230 сообщений населения о обнаружения боеприпасов (за сутки - 49).

Авиация ГСЧС за сутки осуществила 38 сбросов воды (148 тонн), всего с начала работ - 123 сброса воды (702 тонны).

Пожарно-спасательными подразделениями организовано заполнения водой пожарного водоема на территории арсенала и бесперебойную заправку водой пожарных танков Минобороны (250 тонн). Ликвидировано один пожар лесной подстилки вблизи с. Августовка на площади 0,8 га.

Также организовано заправку пожарного водоема с помощью пожарного поезда Укрзализныци (слито 120 тонн).

В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 586 человек и 137 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 273 человека и 83 ед. техники, 2 самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

С целью организации обогрева и горячего питания населения в с. Дружба установлен пункт обогрева.

Напомним, 13 октября на артскладах в Ичне снова фиксировали взрывы.

Как сообщалось в пятницу, от снарядов и осколков было очищено шесть населенных пунктов возле арсенала (Заудайка, Малая Девица, Обычев, Буримка, Безбородьков, Шеловичи). Из-за сильного ветра 12 октября возросла интенсивность взрывов на военных складах.

Взрывы на шестом арсенале Минобороны вблизи Ични Черниговской области начались в ночь на 9 октября. Из опасной зоны были эвакуированы около 10 000 человек. По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.

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