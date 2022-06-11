«Никто не хотел вылезать». Немецкий министр застрял в лифте с Ляшко во время визита в Украину 11 июня, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Карл Лаутербах и Виктор Ляшко застряли в лифте (Фото:Prof. Karl Lauterbach / Twitter)

Немецкий министр здравоохранения Карл Лаутербах ненадолго застрял в лифте во время визита в Украину в пятницу, 10 июня.

Об этом он рассказал в своем Twitter.

Он уточнил, что из лифта сперва никто не хотел вылазить.

«Последний твит о путешествии по Украине. Клиники были в неудовлетворительном состоянии. Вот я застрял в лифте с министром здравоохранения Виктором Ляшко, который вдруг опустился на один метр. Сначала никто не хотел вылезать…», — написал Лаутербах.

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Министр не уточнил, как они выбрались из лифта. Ляшко также не комментировал этот инцидент.

Накануне в рамках визита Лаутербаха во Львов Германия объявила, что предоставит медицинскую поддержку Украине, помогая с протезированием, созданием травматологических центров и направит врачей.

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