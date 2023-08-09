Немецкие ракеты Taurus могут значительно усилить оборону Украину, они мощнее британских и французских аналогов — Игнат 9 августа, 21:44 Дальнобойная ракета Taurus (Фото:axesofevil2000 via wikipedia)

Дальнобойные ракеты Taurus могут значительно усилить оборонные возможности Украины, поскольку имеют более мощные характеристики, чем у их британских и французских аналогов.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Конечно, ракета Taurus — это еще одна крылатая ракета, которая значительно усилила бы наши способности. Потому что у ракеты несколько более мощные тактико-технические характеристики, чем ее французские на английские аналоги», — сказал Игнат.

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Спикер подчекнул, что их передача была бы чрезвычайно полезной для Украины.

Инфографика: NV

11 июля глава Минобороны ФРГ заявлял, что Берлин не планирует передавать дальнобойные ракеты Taurus. Заявление министра раскритиковала часть депутатов Бундестага.

Действующий парламентарий Германии и бывший генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер считает целесообразным передать Украине такой вид вооружений.

26 июля глава комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.

3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии.

6 августа издание Der Spiegel отметило, что двое членов социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер Олаф Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus Украине.