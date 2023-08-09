Немецкие ракеты Taurus могут значительно усилить оборону Украину, они мощнее британских и французских аналогов — Игнат
Дальнобойная ракета Taurus (Фото:axesofevil2000 via wikipedia)
Дальнобойные ракеты Taurus могут значительно усилить оборонные возможности Украины, поскольку имеют более мощные характеристики, чем у их британских и французских аналогов.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Конечно, ракета Taurus — это еще одна крылатая ракета, которая значительно усилила бы наши способности. Потому что у ракеты несколько более мощные тактико-технические характеристики, чем ее французские на английские аналоги», — сказал Игнат.
Спикер подчекнул, что их передача была бы чрезвычайно полезной для Украины.
11 июля глава Минобороны ФРГ заявлял, что Берлин не планирует передавать дальнобойные ракеты Taurus. Заявление министра раскритиковала часть депутатов Бундестага.
Действующий парламентарий Германии и бывший генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер считает целесообразным передать Украине такой вид вооружений.
26 июля глава комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.
3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии.
6 августа издание Der Spiegel отметило, что двое членов социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер Олаф Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus Украине.