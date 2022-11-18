«Неожиданные проблемы». Немецкие гаубицы PzH 2000 активно изнашиваются на войне — Spiegel 18 ноября, 20:03 Немецкие САУ PzH 2000, переданные украинским военным (Фото:Arvydas Anusauskas/Facebook)

Немецкие САУ Panzerhaubitzen 2000 активно используются на войне в Украине, поэтому часть из них уже нуждается в ремонте, сообщает Spiegel. Однако украинские военные сталкиваются с нехваткой необходимых запчастей.

По информации издания, Германия передала 14 гаубиц, а теперь возникают «неожиданные проблемы». СМИ отмечает, что сейчас ощущается нехватка запчастей из-за ошибок планирования при заказе, что ставит под угрозу боеспособность тяжелого вооружения.

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«Минобороны Германии не смогло вовремя заказать большие пакеты запчастей для регулярного ремонта САУ и поддержки их в рабочем состоянии», — говорится в материале.

Spiegel утверждает, что большая часть гаубиц, которые были переданы в Украину, нуждаются в ремонте из-за интенсивного использования на поле боя. Украинские военные выпускают около 300 боеприпасов в день, что влечет за собой сильный износ вооружения.

«Отсутствие запчастей никого не удивляет. В конце лета отдел закупок Бундесвера безрезультатно предупреждал министерство о необходимости заказать большие пакеты запчастей для гаубиц и реактивных систем залпового огня Mars II, поскольку сроки доставки слишком длительные. Однако до сих пор соответствующих указаний от так называемого спецштаба Украины не приходило», — говорится в материале.

15 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Германия решила создать в Словакии центр технического обслуживания для ремонта военной техники, переданной Украине для борьбы с войсками РФ.

