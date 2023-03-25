«От войны страдают не только люди». Немецкая овчарка получила ранения в Донецкой области, украинский защитник самостоятельно ее лечил 25 марта, 14:45 Джессика (Фото:dpsu.gov.ua)

Немецкая овчарка получила осколочные ранения головы, шеи и лап на пограничных позициях в Донецкой области, защитник Украины Олег ее самостоятельно лечил, и впоследствии ему удалось вывезти животное.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в субботу, 25 марта.

В ведомстве заявили, что от войны страдают не только люди, но и животные.

«Многие животные ищут спасения у украинских защитников на передовой, ведь они очень хорошо различают добро и зло», — говорится в сообщении.



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В ГПСУ рассказали, что немецкая овчарка пришла на позиции пограничников в Донецкой области, когда воины только начали их обустраивать. Они приютили пушистую, заботились о ней и делились своими пайками, но настоящим и верным другом она стала для пограничника Олега. Мужчина выбрал для нее кличку Джессика.

«Вместе с Джессикой несли службу на позициях. Всегда была рядом. Она очень благодарная и умная собака. Предупреждала об опасности и пряталась вместе с бойцами во время обстрелов», — сказал украинский защитник.

Больше месяца они вместе защищали страну, но однажды пограничники и Джессика попали под плотные обстрелы. Бойцы успели попасть в безопасное место, а собака, к сожалению, из-за дыма и огня потеряла ориентир. Раненая она приползла к укрытию. Джессика получила осколочные ранения головы, шеи и лап. Олег своими силами ее лечил.

Впоследствии мужчине удалось вывезти четырехлапую, и теперь она в безопасности. Сегодня она в хорошей форме, чувствует себя отлично. Джессика стала членом семьи пограничника.