Немецкая компания Rheinmetall хочет построить танковый завод в Украине 4 марта, 12:07 Немецкий танк Leopard 2 (Фото:synaxonag/Wikipedia)

Немецкая компания Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве танкового завода на территории Украины.

Об этом сообщает издание Spiegel, ссылаясь на слова директора компании Армина Паппергера.

"Завод Rheinmetall можно построить в Украине примерно за 200 миллионов евро", - заявил Паппергер газете Rheinische Post.

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По его словам, производство могло бы достичь 400 основных боевых танков типа Panther в год. Переговоры с украинским правительством «обещающие» и Паппергер надеется на решение "в течение следующих двух месяцев».

Руководитель Rheinmetall убежден, что завод можно защитить от российских ракетных атак и отметил, что «защита противовоздушной обороной не составит труда»

Немецкий бизнесмен отмечает, что для победы Украине нужно от 600 до 800 танков, а для этого нужно быстро приступить к производству новых танков.

"Даже если бы Германия отказалась от всех 300 танков Leopard 2, которые были в распоряжении Бундесвера, этого все равно было бы слишком мало", - заявил Паппергер.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. Однако 24 февраля правительство Германии сообщило, что передаст на четыре танка Leopard больше, то есть — 18 единиц.

Инфографика: NV

24 февраля премьер Польши Матеуш Моравецкий объявил, что его страна доставила в Украину четыре первых танка Leopard 2.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120-140 современных западных танков в первой волне поставок .

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300-500 танков .