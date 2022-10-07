«Опасно и ненадежно». Почему нельзя допустить, чтобы Россия «аннексировала» Запорожскую АЭС — объясняет политолог 7 октября, 15:40 Эксклюзив НВ ЗАЭС, сентябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия хочет захватить ЗАЭС, чтобы использовать в качестве площадки для развертывания боевых действий, сообщил в эфире Радио НВ Константин Батозский, политолог, директор Агентства развития Приазовья.

«Они хотят присвоить и захватить эту станцию, чтобы использовать ее в дальнейшем в качестве площадки для развертывания боевых действий больше, чем как атомную электростанцию. И этим продиктована спешка».

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Незаконный приказ российского диктатора Владимира Путина, согласно которому ЗАЭС будет передана России, по словам эксперта, подписан с целью оказывать влияние на работу инспекторов МАГАТЭ:

«Это исключительно российская спецоперация по легализации аннексии этой станции, потому что она не может легально работать в российском поле, потому что прежде ее сначала нужно будет лицензировать — выдать ей лицензию со стороны их обзорного органа Роскомнадзора, и только после этого она сможет, даже с их точки зрения, легально существовать», — объясняет Батожский.

Эксперт отметил, что Россия не может обеспечивать корректную работу станции по ряду причин:



«Дело в том, что каждая атомная станция, которая была построена в советские времена […] это не серийное изделие, там могут работать только те люди, которые долгое время работали на этих энергоблоках. Россияне не могут завезти случайных людей с Росатома и поставить их управлять станцией — это будет опасно и ненадежно».

По словам эксперта, работа россиян на ЗАЭС невозможна также из-за особенностей происходившей на ней конструкции станции и модернизации:

«Блоки у нас (у Украины — ред.) и блоки в России были модернизированы совершенно разным образом, совершенно разное оборудование, у нас применялось более современное иностранное оборудование. Самое важное — это использование топлива, которое не используется в России. Соответственно, специалистов, умеющих с этим топливом работать в России, просто нет».