Обострение ядерного шантажа России. В Украине ввели новые сигналы химической и радиационной опасности

21 августа, 16:40
Некоторые территориальные общины в Украине ввели сигналы химической и радиационной опасности (Фото:Львовский городской совет)

Некоторые территориальные общины в Украине ввели сигналы химической и радиационной опасности (Фото:Львовский городской совет)

Из-за обострения ядерного шантажа РФ некоторые территориальные общины в Украине ввели несколько сигналов тревоги, чтобы сообщать о разных видах опасности.

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Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны, речь идет о следующих сигналах:

  • сигнал химической опасности — звук церковных колоколов;
  • сигнал радиационной опасности — это звон в набат;
  • сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

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В ЦПД также напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

В Центре призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае ее объявления немедленно перейти в ближайшее укрытие.

Как звучат эти сигналы, можно послушать в этом сюжете:

В МВД призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в День Независимости из-за возможных атак врага.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Ядерная угроза Центр противодействия дезинформации Война России против Украины Воздушная тревога Ракетный удар

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