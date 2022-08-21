Обострение ядерного шантажа России. В Украине ввели новые сигналы химической и радиационной опасности 21 августа, 16:40 Некоторые территориальные общины в Украине ввели сигналы химической и радиационной опасности (Фото:Львовский городской совет)

Из-за обострения ядерного шантажа РФ некоторые территориальные общины в Украине ввели несколько сигналов тревоги, чтобы сообщать о разных видах опасности.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны, речь идет о следующих сигналах:

сигнал химической опасности — звук церковных колоколов;

опасности — звук церковных колоколов; сигнал радиационной опасности — это звон в набат;

опасности — это звон в набат; сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

Видео дня

В ЦПД также напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

В Центре призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае ее объявления немедленно перейти в ближайшее укрытие.

Как звучат эти сигналы, можно послушать в этом сюжете:



В МВД призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в День Независимости из-за возможных атак врага.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.