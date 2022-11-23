Некоторые командиры РФ знали об изнасилованиях украинцев и поощряли преступления — Reuters

23 ноября, 18:27
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Российские военнослужащие (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российские военнослужащие (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Некоторые российские командиры знали о сексуальном насилии своих подчиненных в Украине, «а в некоторых случаях поощряли его или даже отдавали приказы», сообщил международный адвоката по уголовным делам Уэйн Джордаш в комментарии Reuters.

По его информации, в некоторых районах Киевской области некоторые случаи сексуального насилия были связаны с уровнем организации российских вооруженных сил, который «говорит о системном планировании».

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При этом он указал, что еще рано делать выводы о том, насколько широко распространена эта практика, но закономерности предполагают, что сексуальное насилие «может быть более частым» на территориях, которые были оккупированы более длительный период.

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Отмечается, что есть сведения о том, что членов семей российские военные заставляли смотреть, пока происходило изнасилование. Кроме того, есть данные о групповых изнасилованиях.

https://www.youtube.com/watch?v=XD_T5pOkfSs
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Насилие Военное преступление Военные преступления РФ сексуальное насилие Война России против Украины

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