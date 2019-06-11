Неизвестный сообщил о заминировании Конституционного суда, где рассматривают указ о роспуске Рады
Полиция Киева проверяет информацию о заминировании Конституционного суда, где рассматривают указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Яна Неруш, пишет Громадське.
По ее словам, информация о заминировании поступила на электронный почтовый ящик Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас проводится проверка.
Напомним, 11 июня Конституционный суд рассматривает указ о роспуске парламента на предмет его соответствия Конституции.
В начале заседания глава украинского государства выступил с короткой речью и покинул зал заседания, «чтобы никто не говорил, что я давлю на суд».
Ранее в КС обратились 62 народных депутата (Народный фронт) с конституционным представлением относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады.