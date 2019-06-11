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Неизвестный сообщил о заминировании Конституционного суда, где рассматривают указ о роспуске Рады

Сегодня, 11:39
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Неизвестный сообщил о заминировании Конституционного суда, где рассматривают указ о роспуске Рады - фото

КС/Facebook

На заседании КС объявили перерыв

Полиция Киева проверяет информацию о заминировании Конституционного суда, где рассматривают указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Яна Неруш, пишет Громадське.

По ее словам, информация о заминировании поступила на электронный почтовый ящик Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас проводится проверка.

Напомним, 11 июня Конституционный суд рассматривает указ о роспуске парламента на предмет его соответствия Конституции.

В начале заседания глава украинского государства выступил с короткой речью и покинул зал заседания, «чтобы никто не говорил, что я давлю на суд».

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Ранее в КС обратились 62 народных депутата (Народный фронт) с конституционным представлением относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады.

Теги:   Минирование Роспуск парламента Конституционный суд Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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