Неизвестный сообщил о минировании шести школ в Кривом Роге
Сегодня, 12:36
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В полицию поступил звонок от неизвестного, который заявил о минировании шести школ в Кривом Роге.
Как сообщает Нацполиция Днепропетровской области, из всех школ эвакуировали учеников, учителей и работников учебных заведений.
Следственно-оперативные группы выехали по всем адресам для проверки территорий школ. Вместе с полицией на месте работают кинологи и взрывотехники.
Полиция проверяет территории школ / Фото: Полиция
Полиция рассматривает возможность об открытии уголовного производства по заведомо ложному сообщению об угрозе безопасности граждан.