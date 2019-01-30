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Неизвестный сообщил о минировании шести школ в Кривом Роге

Сегодня, 12:36
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Полиция

Поступило сообщение о минировании шести школ

В полицию поступил звонок от неизвестного, который заявил о минировании шести школ в Кривом Роге.

Как сообщает Нацполиция Днепропетровской области, из всех школ эвакуировали учеников, учителей и работников учебных заведений.

Следственно-оперативные группы выехали по всем адресам для проверки территорий школ. Вместе с полицией на месте работают кинологи и взрывотехники. 

Полиция проверяет территории школ
Полиция проверяет территории школ / Фото: Полиция

Полиция рассматривает возможность об открытии уголовного производства по заведомо ложному сообщению об угрозе безопасности граждан.

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