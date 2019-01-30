Неизвестный сообщил о минировании шести школ в Кривом Роге Сегодня, 12:36 97 Цей матеріал також доступний українською Полиция Поступило сообщение о минировании шести школ Полиция

В полицию поступил звонок от неизвестного, который заявил о минировании шести школ в Кривом Роге.

Как сообщает Нацполиция Днепропетровской области, из всех школ эвакуировали учеников, учителей и работников учебных заведений.

Следственно-оперативные группы выехали по всем адресам для проверки территорий школ. Вместе с полицией на месте работают кинологи и взрывотехники.



Полиция проверяет территории школ / Фото: Полиция

Полиция рассматривает возможность об открытии уголовного производства по заведомо ложному сообщению об угрозе безопасности граждан.

