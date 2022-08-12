В Черногории произошла стрельба, СМИ пишут о десяти погибших 12 августа, 20:06 Место стрельбы в городе Цетине, Черногория (Фото:Jelena Jovanović / Vijesti)

В городе Цетине в Черногории неизвестный в пятницу, 12 августа, открыл огонь по прохожим, сообщается о погибших и раненых.

Как пишет RTV Cetinje, предварительно известно о гибели десяти человек, среди них дети. По данным СМИ, преступник — 34-летний мужчина, который открыл огонь из огнестрельного оружия.

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Vijesti сообщает, что стрельба началась с семейного конфликта, преступника застрелили. По информации издания, госпитализированы по меньшей мере четыре человека, среди раненых полицейский. На место стрельбы прибыли полиция и экстренные службы.

Nezavisne novine пишут об 11 погибших и шести раненых.

«Трагедии предшествовал семейный конфликт, после которого нападавший открыл беспорядочный огонь по прохожим на улице. Он также открыл огонь по полицейским и был убит», — сказано в сообщении.



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