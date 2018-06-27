Неизвестный установил в здании Высшего совета правосудия в Киеве муляж взрывного устройства

В среду, 27 июня, в полицию Киева поступило сообщение о возможном минировании здания Высшего совета правосудия на улице Студентской.
"По адресу немедленно выехали сотрудники всех профильных служб. Правоохранители эвакуировали из помещения более 100 посетителей и работников заведения", - рассказали в Нацполиции.
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Как сообщается, после тщательной проверки объекта был обнаружен муляж самодельного взрывного устройства, который изъяли и направили на экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Харькове "заминировали" пять бизнес-центров.
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