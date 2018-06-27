Неизвестный установил в здании Высшего совета правосудия в Киеве муляж взрывного устройства

Из-за сообщения о минировании из здания эвакуировали более 100 человек

В среду, 27 июня, в полицию Киева поступило сообщение о возможном минировании здания Высшего совета правосудия на улице Студентской.

"По адресу немедленно выехали сотрудники всех профильных служб. Правоохранители эвакуировали из помещения более 100 посетителей и работников заведения", - рассказали в Нацполиции.

Как сообщается, после тщательной проверки объекта был обнаружен муляж самодельного взрывного устройства, который изъяли и направили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Харькове "заминировали" пять бизнес-центров.