27 июня 2018, среда

Неизвестный установил в здании Высшего совета правосудия в Киеве муляж взрывного устройства

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Из-за сообщения о минировании из здания эвакуировали более 100 человек
Фото: полиция

Из-за сообщения о минировании из здания эвакуировали более 100 человек

В среду, 27 июня, в полицию Киева поступило сообщение о возможном минировании здания Высшего совета правосудия на улице Студентской.

"По адресу немедленно выехали сотрудники всех профильных служб. Правоохранители эвакуировали из помещения более 100 посетителей и работников заведения", - рассказали в Нацполиции.

Как сообщается, после тщательной проверки объекта был обнаружен муляж самодельного взрывного устройства, который изъяли и направили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Харькове "заминировали" пять бизнес-центров.

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