Неизвестный совершил покушение на депутата Новоград-Волынского горсовета

В среду, 4 апреля, в Новограде-Волынском Житомирской области неизвестный совершил покушение на местного предпринимателя.
Как сообщили в полиции, 45-летний мужчина получил огнестрельное ранение и был срочно госпитализирован.
"Происшествие случилось около 20.10, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба. Неизвестный в балаклаве произвел несколько выстрелов в сторону мужчины, в результате чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающие грудной клетки", - говорится в сообщении.
Согласно данным сайта 04141.com.ua, потерпевшим оказался депутат городского совета Олег Ващенко.
Ранее сообщалось, что в Николаеве 16-летний сын депутата от Оппоблока пытался взорвать своего отца.
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