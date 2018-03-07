Неизвестный сообщил о минировании железнодорожного вокзала в Одессе

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На месте происшествия работают кинологи
Фото: 7 канал

На месте происшествия работают кинологи

Вечером во вторник, 6 марта, неизвестный человек позвонил в полицию и сообщил о том, что железнодорожный вокзал города Одесса заминирован.

 

На данный момент на вокзал прибыли работники полиции и кинологи, которые ищут взрывчатку, передает Интерфакс-Украина.

Также проведена частичная эвакуация пассажиров и персонала.

Решается вопрос о внесении указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.259 УК Украины.

Напомним, 27 января,в Одессе из-за анонимного сообщения о "заминировании" из здания городского совета эвакуировали 60 человек.

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