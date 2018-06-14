Неизвестный после ДТП бросил на трассе Харьков - Днепр суперкар Aston Martin - видео

На трассе Харьков – Днепр неизвестный на Aston Martin DB11 попал в ДТП, после чего бросил свой суперкар на дороге.
Видео с брошенной машиной опубликовал один из очевидцев.
При этом, как отмечает topgir.com.ua, водитель оставил на лобовом стекле объяснительную записку.
В ней владелец суперкара пояснил, что очень спешил в аэропорт, поэтому не мог оставаться на месте ДТП, дожидаясь соответствующих служб.
"Все живы-здоровы. Спешили в аэропорт. Эвакуатор едет за машиной. Все вопросы урегулируем", - говорится в записке.
В то же время дальнейшая судьба автомобиля не известна.
Ранее сообщалось, что во Франции полиция подорвала подозрительный автомобиль, брошенный хозяином на одной из улиц Парижа.
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