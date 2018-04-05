Неизвестные забросали гранатами цех одного из заводов Укроборонпрома

В результате взрыва в цеху никто не пострадал

В Черкассах в ночь на четверг, 5 апреля, неизвестные бросили гранаты в помещении производственного цеха госпредприятия Фотоприбор.

Об этом заявили в пресс-службе ГК Укроборонпром, в состав которого входит завод.

Как сообщается, в цех бросили две гранаты РГД-5. При этом одна из них не сработала из-за невытянутой полностью чеки.

"В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер материального ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

В связи с происшествием на всех предприятиях концерна повышены мер безопасности.

Отметим, что Фотоприбор - стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлены приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации.

Ранее сообщалось, что Укроборонпром начал серийное производство боевых машин Атлет.