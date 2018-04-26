Неизвестные установили в кабинете главы Ужгородского суда прослушивающее устройство - видео

В Ужгороде неизвестные установили в кабинете председателя горрайонного суда Виктора Данко прослушивающее устройство.

Как сообщается, обнаружить жучек удалось благодаря камерам наблюдения.

"В нерабочее время, примерно в полночь, два человека в масках, зашли в помещение учреждения. По ходу следования неизвестных в кабинет председателя суда, последние закрывали камеры видеонаблюдения специальным механизмом", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом там отметили, что, так как следов взлома обнаружено не было, проникновение лиц произошло, предположительно, по предварительному сговору с сотрудниками Нацгвардии, на которых возложена обязанность круглосуточной охраны здания.

После установления факта пребывания в суде посторонних лиц Данко обратился к правоохранителям, которые и обнаружили в его кабинете "жучек", вмонтированный в розетку.

Ранее сообщалось, что скрытая камера в доме белорусского бизнесмена в Киеве зафиксировала, как сотрудники полиции подбросили ему боеприпасы.