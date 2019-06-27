В Telegram неизвестные создали канал, где публикуют личные данные участников Марша равенства 27 июня, 17:49 1457 Цей матеріал також доступний українською Peter Hershey / Unsplash Иллюстративное фото Peter Hershey / Unsplash

В Telegram неизвестные представители украинского правого движения создали канал, где публикуют личные данные участников киевского Марша равенства.

В канале под названием LGBT доска анонимные пользователи размещают фотографии и ссылки на инстаграм-аккаунты участников акции в поддержку равных прав для представителей ЛГБТ-сообщества, а также запрашивают более подробную информацию об этих людях.

Анонимные авторы канала призывают к агрессии в отношении участников КиевПрайда. Так, к одной из девушек, присутствовавшей на акции в военной форме с шевроном УПА, просят применить насилие и «провести беседу».

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Киеве прошел Марш равенства — акция в поддержку равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ) в Украине. Четверо жителей Ровенской области попытались забросать фекалиями участников КиевПрайда, они были задержаны полицией.